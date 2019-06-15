ليبيا_الآن جبهات القتال .. ملاذ الشباب الوحيد . . . إذا أراد الشباب أن يقاتل ت…

#ليبيا_الآن جبهات القتال .. ملاذ الشباب الوحيد

.

.

.

إذا أراد الشباب أن يقاتل تسهل لهم عملية الدخول للجبهات ويمنحون امتيازات ومنحا أسبوعية بآلاف الدينارات، وإذا أرادوا الدراسة في الخارج فكل الأبواب تصبح مغلقة.

تعطي الحرب امتيازات لا تعطيها الدولة في أوقات رخائها وتقدم الحرب بجانب الرصاص حظوة وسلطة ومبالغ مالية لو أن نصفها استثمر على التعليم والتثقيف لانتهت لغة السلاح في ليبيا وإلى الأبد.

إذا أراد الشاب، وهو وقود الدولة وعمودها القائم، التوجه إلى الدراسة في الخارج فلن يجد سبيلا، سيقال إن دراسته تكلف خزائن الدولة الكثير وترهق الميزانية العمومية وتصبح الإجراءات بمثابة العصا في الدواليب.وإذا أراد العمل في قطاع عام سيواجع صعوبة نظرا لقلة الوظائف المرغوبة وإذا أراد تجارة سيواجه هشاشة الأمن وخطورة خسران كل شيء.