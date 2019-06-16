ليبيا_الآن دعوات دولية لإخماد “النيران الليبية” . . . في الوقت الذي تشهد فيه م…

#ليبيا_الآن دعوات دولية لإخماد “النيران الليبية”

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في الوقت الذي تشهد فيه محاور القتال بمحيط طرابلس اشتباكات تزداد قوتها بين الحين والآخر تعود إلى الواجهة من جديد دعوات دولية وإقليمية إلى وقف القتال والتشديد على إيجاد حل يخرج ليبيا من من محنتها.

وبدت الدعوات تظهر جليا خلال الـ48 ساعة الماضية وبثقل أكبر مما كان عليه منذ بداية الحرب، بدءا من اجتماع وزراء دول الجوار الليبي “تونس ومصر والجزائر” الذي أكد على أن لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا. وتبعه لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي شدد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.