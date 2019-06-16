ليبيا_الآنI ترتيبات أمنية جديدة لداخلية الوفاق . . . كلفت وزارة الداخلية بحكوم…

#ليبيا_الآنI ترتيبات أمنية جديدة لداخلية الوفاق

.

.

.

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

قال إعلام داخلية الوفاق على صفحته الرسمية على الفيس بوك أن مهام هذه القوة تتركز في تأمين الطريق الساحلي وتكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة في كل تقاطعات الطرق والإشارات الضوئية ومداخل الطرق الفرعية وتسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الداخلية أن هذا الإجراء يأتي بناء على الترتيبات الأمنية الصادرة عن الوزير المفوض فتحى باشاغا لحفظ الأمن والتعامل بحزم مع الخارحين عن القانون و لدعم و مساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المكلفة بها.