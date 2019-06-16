ليبيا_الآنI الشركة العامة للكهرباء تحذر من “إظلام تام” . . . حذرت الشركة العام…

#ليبيا_الآنI الشركة العامة للكهرباء تحذر من “إظلام تام”

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حذرت الشركة العامة للكهرباء من حدوث إظلام تام بعد إعلانها عن إصابة دائرة النقل الرئيسية “الهضبة / جنوب طرابلس” جهد 220 كيلو فولت لوقوعها ضمن مناطق الاشتباكات.

وقالت الشركة إن هذه الإصابة تسببت بخروج الوحدة الثانية في الخمس، والأولى والسادسة في محطة الزاوية، مؤكدة أن ذلك يجعل الوضع حرجا ويهدد سلامة الشبكة واستقرارها.

كما أشارت الشركة إلى أن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة واحدة فقط حيث تم إصابة دائرتي الجنوب والشرق “1و2” كما تم التنويه بذلك في تحذيرات مسبقة.