ليبيا_الآن إجراءات أمنية جديدة بمعبر راس اجدير . . . أكد وزير الداخلية التونسي…

#ليبيا_الآن إجراءات أمنية جديدة بمعبر راس اجدير

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أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إن الوضع الأمني المتدهور في ليبيا أجبر السلطات على تفعيل منظومة مشتركة بمعبر رأس جدير الحدودي لضبط المتسللين.

وقال الفوراتي إن وزارة الداخلية التونسية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية فعلت منظومة أمنية مشتركة في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا للقبض على كل شخص يحاول التسلل من ليبيا دون وثائق هوية كما يكشف محاولات الدخول بوثائق مزورة، مشيرا إلى تمكنهم من إيقاف تحركات عناصر ارهابية إلى ليبيا وسورية دون أن يكشف عن أعدادهم.