ليبيا_الآن مصر وفرنسا تؤكدان دعمهما للجيش الوطني . . . أكد الرئيسان الفرنسي إي…

#ليبيا_الآن مصر وفرنسا تؤكدان دعمهما للجيش الوطني

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أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية ووضع حد للصراع الدائم مؤكدين على ضرورة مواصلة دعم قوات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وفقا لما ورد في قناة روسيا اليوم.

وقال المحلل السياسي أيمن سمير إن لمصر وفرنسا مصلحة مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبأنهما لن تسمحا للجماعات الإرهابية والظلامية وفق قوله بالسيطرة على طرابلس وبأنهما ستواصلان دعمهما لدحر هذه القوات والحد من نفوذها والقضاء عليها مضيفا أن هذا هدف مصري فرنسي وإن لم يكن قد تم الإعلان عنه بشكل مباشر.