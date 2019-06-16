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#ليبيا_الآن مصر وفرنسا تؤكدان دعمهما للجيش الوطني . . . أكد الرئيسان الفرنسي إي…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن مصر وفرنسا تؤكدان دعمهما للجيش الوطني
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أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية ووضع حد للصراع الدائم مؤكدين على ضرورة مواصلة دعم قوات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وفقا لما ورد في قناة روسيا اليوم.
وقال المحلل السياسي أيمن سمير إن لمصر وفرنسا مصلحة مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبأنهما لن تسمحا للجماعات الإرهابية والظلامية وفق قوله بالسيطرة على طرابلس وبأنهما ستواصلان دعمهما لدحر هذه القوات والحد من نفوذها والقضاء عليها مضيفا أن هذا هدف مصري فرنسي وإن لم يكن قد تم الإعلان عنه بشكل مباشر.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • كلام الكبار ابلغ رد على سخافات السراق التى لاتستحق سوى الرد العسكرى عليه فى ظل تفوق لنسور الجو وتحطم اخر طائرة تدريب فى مصراطة وانتحار مليشياته المكسحة مما افقده عقله ولهذا انصحة لا تنتظر ردا من احد على هذه الخزعبلات وردى هو المفيد اطبع منعا عدد من النسخ واحدة لسلامة وواحدة لباشا اغا وواحدة لجويلى وواحدة لصلاح بادى وواحدة للكبير وواحدة لصنع الله وواحدة لسيالة ليعم عليكم الخير وتختفز لنفسم بالاصل وتمسحوا بها جميعا مؤخرتكم جميعا واتركوها مكشوفة حتى تنعموا باحلام وهمية

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  • تدحر طاقتك 3 شهور وهم الثوار موقفينك خلف مطار طرابلس رغم الضرب الجوي المستمر لن تنكسر عزيمة غرب ليبيا انهم والله رجاله وتريس محصحص جابت الغرباويه والله جابت. زالطرطور المسماري يقول عندنا تاسع جيش في العالم عندك طاقت………..

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