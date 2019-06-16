ليبيا_الآن| البحرية الليبية تعلن إنقاذ 91 مهاجرا . . . أعلنت القوات البحرية ال…

#ليبيا_الآن| البحرية الليبية تعلن إنقاذ 91 مهاجرا

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أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 91 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 35 ميلا شمال شرق القرة بوللي، السبت.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، في بيان، إن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وبينهم طفلان و3 نساء، تم إنقاذهم عبر دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل “الزورق فزان”.

وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبيه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السبعة.