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شاركنا برأيك | هل تعتقد أن مقترح المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز ا…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شاركنا برأيك | هل تعتقد أن مقترح المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن الحوار المشروط والإنتخابات مع إستمرار العمليات القتالية منطقية ويمكن أن تكون موضع تنفيذ وحل للأزمة ؟ #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • هى مبادرة من المليشيات ليقرأها القائد الاعمى للمليشيات المكسحة على اسوار المطار ومن يطرح المبادرات المفروض ان يكون المنتصر وهو بكل تاكيد الجيش الوطنى بحساب الاوضاع قبل وبعد المعركة خاصة مع تدمير اخر طائرة بالكلية الجوية بمصراطة والسيادة الجوية للجيش الوطنى لسماء طرابلس ومدعوم من الجهة الشرعية المنتخبة وهى مجلس النواب وهو من يضع قانون الانتخابات ليس اى جهة اخرى كما ان الجيش الوطنى هو من يؤمن اى انتخابات اما ان يتصور السراج ان يمكن على طريقة الصخيرات الفاشلة الالتفاف على مجلس النواب وعقد لقاء جامع صورى بين اخوان فى الشرق والجنوب من الفارين منها او خلايا نائمة مع اخرين فى الغرب وايهام المجتمع الدولة بالتواطؤ مع سلامة بانهم بمثلوا اطياف الشعب الليبى فهذه كلها تحركات مفضوحة ولن تمر فى ظل دعم دولى للجيش الوطنى لمحاربة المليشيات الاﻻهابية التى يدعمها السراج

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