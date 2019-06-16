شاركنا برأيك | هل تعتقد أن مقترح المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز ا…

شاركنا برأيك | هل تعتقد أن مقترح المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن الحوار المشروط والإنتخابات مع إستمرار العمليات القتالية منطقية ويمكن أن تكون موضع تنفيذ وحل للأزمة ؟ #ليبيا #المرصد

