ليبيا_الآن| السراج: لا تفاوض مع حفتر ولن أهاجم النفط . . . قال رئيس المجلس الر…

#ليبيا_الآن| السراج: لا تفاوض مع حفتر ولن أهاجم النفط

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قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إنه غير مستعد للتفاوض مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، على إنهاء الاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس منذ أبريل الماضي.

وأعرب السراج في تصريحات لـ”رويترز”، الأحد، إنه يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءا من الصراع، لكنه أكد أن قوات الوفاق لن تهاجم المنشآت النفطية حتى لو تمركزت بها قوات الجيش الوطني.

وقدم السراج، الأحد، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية.