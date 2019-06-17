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#ليبيا_الآنI المحجوب عن مبادرة السراج: الحلول السياسية مستبعدة . . . علّق مدير …

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآنI المحجوب عن مبادرة السراج: الحلول السياسية مستبعدة
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علّق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، على المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، بالقول إنه لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا الآن.
وأضاف المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الحلول السياسية أصبحت مستبعدة في ظل وجود الكتائب والمجموعات المسلحة في طرابلس.
ولفت المحجوب إلى أن طرح خيار الانتخابات ومخاطبة المجتمع لم تعد تجدي نفعاً في ظل وجود كتائب وجماعات إرهابية لا تؤمن بالديمقراطية والانتخابات.
وقدم السراج، الأحد، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية.

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  • السيرك الليبى يقدم لكم البهلوان ابوشناب يقف عليها الذباب فائز السراق واضح ان السراق بيتعاطى حبوب الهلوثة ومتغير الاطوال عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى بالامس قال مستعد للجلوس مع حفتر عل طاولة واحدة واليوم عاد وقال لا تفاوض مع حفتر مع ان موقف الجيش الليبى واضح من البداية ان السراج مجرم مطلوب للعدالة وحتما سيتم القبض عليه اثناء تحرير طرابلس وهو الان فى مرمى نيران الجيش الوطنى لو نظر الى السماء سيجد نسور الجو تخلق فوق راسه فاين انت ايها الامعة الخسيس عبد المليشيات الارهابية من قائد جيش الكرامة الذى يحترمه كبار قادة العالم ترامب وبوتن اما انت امعة ينقرون منك كالكلب الاجرب

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