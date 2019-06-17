ليبيا_الآنI محاكمة إرهابي تونسي متورط بالإرهاب في ليبيا . . . بدأت محكمة البدا…

#ليبيا_الآنI محاكمة إرهابي تونسي متورط بالإرهاب في ليبيا

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بدأت محكمة البداءة في تونس بإجراءات النظر في قضية الإرهابي التونسي وناس الفقيه على خلفية تورطه في تشكيل شبكة لتجنيد الإرهابيين للقتال في ليبيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى محاكمة 3 من المرتبطين بالفقيه في هذه القضية التي تضمنت حيثياتها قيام الإرهابي التونسي بتشكيل هذه الشبكة التي تستقطب شبانا تونسيين من مدينة المهدية وسط شرقي تونس وعدد آخر من الولايات التونسية لغسل أدمغتهم وتعبئتها بالفكر الداعشي المتطرف من ثم تسفيرهم لتلقي التدريبات والقتال في ليبيا وسوريا.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر إرهابية قادمة من عدة دول من بينها تونس أتت للقتال في ليبيا في صفوف التنظيمات الإرهابية والإجرامية وعلى رأسها تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.