ليبيا_الآن| “نواب طرابلس” يلغي منصب القائد العام . . . عقد أعضاء من مجلس النوا…

#ليبيا_الآن| “نواب طرابلس” يلغي منصب القائد العام

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عقد أعضاء من مجلس النواب في طرابلس المثير للجدل، جلسة جديدة الاثنين، خلصت إلى إلغاء القانون المتعلق بإعادة منصب القائد العام للجيش الذي يشغله المشير خليفة حفتر.

وتعد جلسات الأعضاء في طرابلس “باطلة وغير شرعية” من الناحية القانونية بحسب ما ذكره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات صحفية بالفترة الماضية، إضافة إلى وجود جهة أخرى موازية لمجلس النواب في طرابلس وهي المجلس الأعلى للدولة.

وسيزيد القرار المتخذ خلال الجلسة من فجوة الانقسام العسكري الذي طالما نادت بتوحيده أطياف كثيرة وتمت الاجتماعات بشأنه في القاهرة.