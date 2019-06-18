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#ليبيا_الآن I ردود الفعل الدولية حيال مبادرة السراج . . . لم تأت ردود الأفعال ا…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I ردود الفعل الدولية حيال مبادرة السراج
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لم تأت ردود الأفعال الدولية والمحلية إزاء مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بجديد فلا مناوئيه أبدوا ارتياحاً لخطابه المتأخر المتناقض كما يرون ولا من وافقه منذ البداية وزكَّاه توقف عن تبني مواقفه ووضعه بالأمس وكلماته من منبره المحاصر اليوم .

وكانت المنظمة الأممية أول المرحبين دولياً بمبادرة السراج حسب ماجاء من البعثة الأممية في ليبيا التي والتي أعربت عن استعدادها لقبول أي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعكما أكدت البعثة في بيانها استعدادها لمساعدة كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو السلام.

وجاء الاتحاد الأوروبي ثانيا في الترحيب بالمبادرة، حيث قال في بيان له أن لطالما دعم أي مقترح بنَّاء لدفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام، والمقترح الذي تقدم به السراج هو خطوة في ذلك الاتجاه حسب ما ورد بالبيان الذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي والأمم المتحدة في بناء سلام دائم واستقرار في البلاد.

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  • مبادرة شنابو فاسد السراق اثبتت تواطؤ المبعوث الاممى غسان قطر سلامة مع المليشيات الارهابية فى مسرحية هزلية تعتمد فى فصلها الاول على استبعاد القوى الفاعلة الرئيسية المسيطرة على معظم البلاد والمتمثلة فى البرلمان والجيش الوطنى وهذا اول خازوق فى نعش مبادرة شنابو والفصل الثانى يعتمد على مؤتمر جامع لجماعة الاخوان المفسدين من انحاء ليبيا مع بعض المأجورين الكزاويين من مال الشعب لصالح الاخوان المسليين ويتولى الفنان سلامة تسويق المؤتمر على انه يمثل جميع اللبيين من كافة الطوائف وان المايشيات التى يقودها المجرم صلاح بادى مع مهربى البشر هم الحيش الليبى اما الفصل الثالث والاخير فيعتمد على اجراء انتخابات صورية تحت اشراف المجرم الدولى سلامة لشرعنة حكم الامعة السراج وسط تصفيق ايطالى بريطانى قطرى تركى وتسويق اعلامى دولى ولكن ما يفسد هذا السيناريو الهابط وعى الشعب الليبى ودعمه لجيشه الوطنى لسحق الخونة والعملاء وتحرير الوطن منهم واجراء انتخابات حرة تحت اشراف دولى حقيقى اما السراق فمصيره مثل من كرسى السلطة الى القبر حيث صلوا عليه فى السجن ودفن فى الفجر سرا فى مدينة نصر ليرى مقعده الان فى النار مع امثاله من الفجار يكفى انه ابلغ عن عالم زميله فى ناسا اراد خدمة وطنه وتسبب فى قتله من الامربكان حيث كان عميلا للمخابرات الامريكية وهذا ما اعلنه القاضى امامه فى المحكمة من واقع ملف به ادلة دامغة اى خسة لهؤلاء الاخوان المفسدين

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