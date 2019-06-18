ليبيا_الآن اعتقال عصابتين للسرقة والسطو المسلح بطرابلس . . . . استطاعت العناصر…

#ليبيا_الآن اعتقال عصابتين للسرقة والسطو المسلح بطرابلس

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استطاعت العناصر التابعة لمكتب المعلومات والمتابعة في العاصمة طرابلس التابع لوزارة داخلية الوفاق الإيقاع بتشكيلين عصابيين من أخطر العصابات.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى امتهان عناصر هذين التشكيلين السطو المسلح والسرقة بالإكراه في العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع هذه العناصر بينت قيامها بسرقة سيارات وعمليات سطو مسلح داخل أحياء العاصمة طرابلس فضلا عن كونها مطلوبة على ذمة قضايا عدة مسجلة في مراكز الشرطة.

وأكد البيان أن الجهات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر هذين التشكيلين.