ليبيا_الآن| 40 دولة ترحب بالليبيين دون تأشيرة.. تعرف عليها . . . ارتفعت قوة جو…

#ليبيا_الآن| 40 دولة ترحب بالليبيين دون تأشيرة.. تعرف عليها

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ارتفعت قوة جواز السفر الليبي عالميا في عام 2019 مقارنةً مع العام الماضي 2018، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر عالمي في قياس قوة وصلاحيات جوازات سفر بلاد العالم.

وارتفعت قوة جواز السفر الليبي درجتين وفقاً للمؤشر العالمي passport index في يونيو 2019 والصادر عن مؤسسة Henley ليحتل المركز 98 عالميا بدلا من المركز 100 في 2018.

ويُعد مؤشر Henley بمثابة تصنيفٍ عالمي لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.