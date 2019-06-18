ليبيا_الآن| “الكهرباء” تزف بشرى لأهالي الجنوب . . . قالت الشركة العامة للكهربا…

#ليبيا_الآن| “الكهرباء” تزف بشرى لأهالي الجنوب

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قالت الشركة العامة للكهرباء إن مهندسيها وفنييها تمكنوا من إجراء أعمال الصيانة لأبراج الضغط العالي التي سقطت خلال المدة الماضية بالمنطقة الجنوبية.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة، أن سقوط هذه الأبراج تسبب في تذبذب التيار الكهربائي، متوقعة أن يتم استكمال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى مئات أبراج الضغط العالي في المنطقة الجنوبية، تفترش الأرض منذ أشهر بعد أن قامت العصابات التي تمهن السرقة بفك براغيها وإسقاطها بهدف سرقة أسلاكها.