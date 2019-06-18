ليبيا_الآن وفاة شخص في هجوم على قافلة إغاثية . . . قال الناطق الرسمي باسم الحك…

#ليبيا_الآن وفاة شخص في هجوم على قافلة إغاثية

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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن قافلة إغاثة تحمل أغذية وأدوية مقدمة من الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الغربية، تعرضت لهجوم إجرامي جنوب مدينة غريان ما أسفر عن وفاة أحد سائقي الشاحنات وتلف مواد كثيرة من المساعدات.

وذكر العريبي أن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن القافلة اتجهت لتلك المنطقة بموكب يرافقها للحماية وكانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء إضافة إلى المواد الغذائية والطبية ومن بينها أسطوانات أكسجين طبي.