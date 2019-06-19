ليبيا_الآن البدء في مشروع الكتاب الإلكتروني . . . التقى رئيس الهيئة العامة للث…

#ليبيا_الآن البدء في مشروع الكتاب الإلكتروني

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التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حسن أونيس برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

وأكد بيان صحفي صادر عن الشركة أن اللقاء الذي حضره مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عادل أبو فارس شهد الاتفاق على الشروع في تفعيل اتفاقية الشراكة بين الهيئة والشركة القابضة لإنشاء مجموعة مراكز ثقافية في مختلف المدن.

وأضاف البيان أن المجتمعين قرروا بدء تنفيذ مشروع الكتاب الإلكتروني بعد أن يتم إنشاء مكتبة إلكترونية برعاية الشركة القابضة مبينا أن هذا الكتاب يتمتع بخاصية التفاعل مع المادة التعليمية والوصول إلى محتوياتها بشكل بسيط وسهل من خلال استخدام الحاسوب المكتبي أو المحمول أو الأجهزة اللوحية.

وأوضح البيان أن الهدف من المشروع هو خلق رؤية جديدة للكتاب الورقي وجعله إلكترونيا معتمدا على الوسائط المتعددة والعناصر المصورة والمرسومة والمتحركة ومقاطع الفيديو.