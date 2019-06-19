ليبيا_الآن دعوة أممية لتلبية احتياجات نازحي غات . . . دعت ممثلة صندوق الأمم ا…

#ليبيا_الآن دعوة أممية لتلبية احتياجات نازحي غات

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دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا “بيرينجير بولي يوسفي”، إلى الاستجابة لاحتياجات النازحين في غات الذين تضرروا من السيول والفيضانات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “يوسفي” مع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، بحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، في ديوان رئاسة الوزراء.

وقالت إدارة التواصل بحكومة الوفاق، إن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه النازحين خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.