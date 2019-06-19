ليبيا_الآن| “عمليات الغربية”: خسائر كبيرة لقوات الوفاق . . . قال المركز الإعلا…

#ليبيا_الآن| “عمليات الغربية”: خسائر كبيرة لقوات الوفاق

.

.

.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن وحدات الجيش الوطني كبدت اليوم الأربعاء، قوات حكومة الوفاق خسائر كبيرة، وألقت القبض على 8 مسلحين بينهم 4 من “المرتزقة”.

وأضاف المركز في بيان مصوّر، أن الجيش الوطني دمّر عربة مدرعة وسيارة مسلحة عليها مدفع رشاش، واستولى على 3 آليات مسلحة لقوات الوفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة جوية دقيقة لمخزن ذخائر بمنطقة تاجوراء.

وأكد أن وتيرة عمل الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب تواصل الارتفاع، في حين تقوم الجماعات المسلحة بـ”محاولات بائسة” لتحقيق أي إنجاز لرفع معنوياتها.

ورحّب المركز بانضمام منتسبي الكتيبة 185 مشاة للجيش الوطني بإمرة القيادة العامة، مؤكدا الترحيب بأي طرف “ينحاز إلى صف الوطن ضد الارهاب”.