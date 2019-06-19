موعدكم الليلة على تمام الساعة 12 منتصف الليل مع حوار صحافي خاص باللغتين العربية والإنجليزية مع القائد العام المشير خليفة حفتر مشترك بين صحيفة المرصد الليبية وصحيفة العنوان الليبية حول آخر المستجدات وخارطة المرحلة القادمة . #ليبيا #المرصد #العنوان