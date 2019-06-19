ليبيا_الآن اتفاق “ليبي أردني” بشأن علاج مرضى الأورام . . . أعلنت وزارة الصحة ب…

#ليبيا_الآن اتفاق “ليبي أردني” بشأن علاج مرضى الأورام

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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، التوصل إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان في الأردن لتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين المواطنين الأردنيين والليبيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاق تم عبر لجنة موفدة إلى الأردن، وإن مرضى الأورام الليبيين سيحصلون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الأردن لمواطنيها.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الموفدة أنهت اجتماعاتها مع المسؤولين في مركز الحسين واستكملت التعاقد المباشر مع المركز الذي تصنفه الجمعية الأميركية لأمراض الدم كواحد من بين أهم ثلاثة مراكز عالمية تقدم الخدمات العلاجية بأحدث التقنيات.