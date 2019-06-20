ليبيا_الآنI الاتحاد الأوروبي “يموّل” مشاريع “صحية” في ليبيا . . . قام الاتحاد …

#ليبيا_الآنI الاتحاد الأوروبي “يموّل” مشاريع “صحية” في ليبيا

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قام الاتحاد الأوروبي رفقة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بإطلاق 5 مشاريع جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي الليبي، و تغطي المشاريع مجموعة واسعة من أولويات النظام الصحي في ليبيا

ونشرت صفحة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن أولويات هذا النظام التركيز بشكل خاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسلامة نقل الدم، وتعليم الممرضات والقبالة، والدعم العقلي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها.

وأوضح الاتحاد أن الميزانية التراكمية التي تبرع بها لهذه المشاريع الـ5 تبلغ حوالي 13 مليون يورو، خلال الملتقى الذي تم بمشاركة كبار المسؤولين الليبيين من القطاع الصحي وكان بمثابة فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مرحلة بدء المشاريع، ومناقشة تأثير الأزمة الأخيرة على التنفيذ والاتفاق على الخطوات التالية للفترة القادمة.