ليبيا_الآن I الجيش الوطني يصد أكبر هجوم لقوات الرئاسي . . . معركة حامية الوطيس…

#ليبيا_الآن I الجيش الوطني يصد أكبر هجوم لقوات الرئاسي

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معركة حامية الوطيس هكذا كانت معركة مطار طرابلس الدولي أمس الأربعاء بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد أن حضرت الأخيرة لهجوم يعد الأكبر من نوعه على محاور المطار في خطوة منها لاسترجاعه لكنها أخفقت في ذلك وتمكنت قوات الجيش الوطني من صدها.

الهجوم الذي يعتبر الأعنف من نوعه خلّف ما يقارب 14 قتيلا في صفوف الجيش الوطني وأكثر من 16 في صفوف قوات الرئاسي خلال 6 ساعات تم فيها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في وقت أسرت قوات الجيش الوطني أكثر من 12 من قوات الرئاسي.

من جانبه أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن هجوم قوات الرئاسي المباغت الذي تم صده يعد الـ36 من نوعه والأكبر بعد استهداف محاور كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي لتحافظ قوات الجيش الوطني على تمركزاتها في هذه المحاور.