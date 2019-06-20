ليبيا_الآن| طقس ليبيا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة لـ5 أيام . . . كشف موقع ط…

#ليبيا_الآن| طقس ليبيا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة لـ5 أيام

.

.

.

كشف موقع طقس ليبيا عن وجود اندفاع لهواء صحراوي نحو الجزائر وتونس ليصعد شمالا نحو أوروبا ترافقه موجة حر قوية.

وأشار بيان صادر عن الموقع إلى بقاء ليبيا خارج تأثير هذه الموجة ماعدا مناطق الشمال الغربي التي تتأثر بها بشكل أقل من الموجة السابقة.

واضاف البيان أن منطقة الشمال الغربي بما فيها العاصمة طرابلس ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس يتواصل خلال الأيام الـ5 القادمة فيما يكون الطقس صيفيا حارا نهارا مع درجات تتراوح بين 33 و38 درجة في السواحل والمرتفعات الجبلية، وتصل حتى 42 بمناطق سهل الجفارة وتكون الرياح شرقية بشكل عام خفيفة السرعة.