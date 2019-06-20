#ليبيا_الآن| الجزائر ترسل إغاثة لمنكوبي غات

.

.

.

أعلنت الجزائر إرسالها مساعدات إنسانية إلى المتضررين من السيول في مدينة غات جنوب ليبيا في إطار تضامن الجمهورية الجزائرية مع ليبيا.

وبحسب تصريحات والي محافظة اليزي عيسى بولحيي فقد وصلت المساعدات إلى مطار تجنيت جنوب الجزائر، والذي تبعد عن غات 250 كيلو مترا على متن أربع طائرت شحن من أصل ست بدعم من وزارة الداخلية.

وتحوي الحمولة 77 طنا من المواد الغذائية المختلفة و18 طنا من المياه المعدنية والأدوية إضافة الى 2000 فرشة وبطانية ومولدين للكهرباء و16 مضخة هيدروليكية وخيا.