ليبيا_الآن إحصائية مخيفة بأعداد المهاجرينن في العالم . . . كشف اليوم العالمي ل…

#ليبيا_الآن إحصائية مخيفة بأعداد المهاجرينن في العالم

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كشف اليوم العالمي للاجئين عن رقم مخيف لعدد المهاجرين واللاجئين الذين هجروا من ديارهم بسبب الحروب والصراعات والفقر الأمر الذي انعكس أيضا على ليبيا التي امتلأت بالمهاجرين وتسبب القتال فيها بنزوح الالاف.

أكثر من 70 مليون شخص شتتهم الحروب والصراعات والفقر فصاروا بعيداعن أوطانهم يبحثون عن ملاذ يأويهم من سطوة الموت والعوز، رقم ضخم مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق الـ20 من يونيو في كل عام .