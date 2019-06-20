#ليبيا_الآن الخارجية الأمريكية: مجموعات مسلحة تسيطر على مراكز احتجاز المهاجرين

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اتهمت الخارجية الأميركية مجموعات مسلحة بالتعاون مع شبكات إجرامية ومسؤولين في حكومة الوفاق باستغلال المهاجرين والمساهمة في تجارة البشر.

وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر أن الفساد الحكومي وسيطرة المجموعات المسلحة على الوزارات ساهما في إعاقة حكومة الوفاق عن مكافحة الاتجار بالبشر.

كما أضاف التقرير أن مراكز احتجاز المهاجرين سواء التي تقع تحت سيطرة جهاز مكافحة الهجرة أو تلك التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة قد شهدت انتهاكات خطيرة في حق المهاجرين.