ليبيا_الآن| تعليم المؤقتة تستعد لإجراء الامتحانات . . . تفقد وزير التعليم في ا…

#ليبيا_الآن| تعليم المؤقتة تستعد لإجراء الامتحانات

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تفقد وزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز مقر إدارة الامتحانات في مدينة البيضاء للاطلاع على سير التحضيرات للامتحانات.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى أن بومريز وقف على عمليات طباعة وتجهيز وتوزيع ونقل الأسئلة لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي لجميع طلبة مراقبات التعليم في البلديات التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

وبحسب البيان قدم مدير إدارة الامتحانات عمران زافير عرضا للوزير بشأن عمليات طباعة وتظريف وتوزيع الأسئلة على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات البعيدة ومن ثم القريبة لتكون عملية التوزيع بعدها من قبل المكاتب إلى مقار اللجان مباشرة بشكل يومي ووفقا لآلية معينة تتفق عليها الإدارة.

هذا وستنطلق في الـ23 من يونيو الجاري الامتحانات في كافة البلديات التابعة لوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.