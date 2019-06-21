ليبيا_الآن| سرت تغيث النازحين من طرابلس إليها . . . قامت لجنة الأزمة في بلدية …

#ليبيا_الآن| سرت تغيث النازحين من طرابلس إليها

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قامت لجنة الأزمة في بلدية سرت بالتعاون مع فوج سرت للكشافة والمرشدات والهلال الأحمر الليبي بتوزيع شحنة مساعدات إنسانية للأسر النازحة من العاصمة طرابلس.

وأشار مدير مكتب الإعلام والعلاقات في بلدية سرت محمد الأميل في بيان له إلى أن هذه الشحنة وفرتها البلدية لمن تستضيفهم من النازحين من ضواحي العاصمة طرابلس.

وأضاف أن عدد الأسر المستهدفة حاليا هو 270 أسرة تم تجهيزها بالمواد الغذائية والسلع التموينية والمفروشات والبطانيات ومواد التنظيف وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال والمواليد الجدد مؤكدا أن لجنة الأزمة المشكلة بقرار من عميد بلدية سرت مختار المعداني هي من أشرفت على عملية التوزيع.