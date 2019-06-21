صور | إندلاع النيران في أماكن مفتوحة من مطار معيتيقة إثر سقوط مجموعة قذائف هاون أُطلقت من موقع قريب شرقي المطار وفقاً لما أفاد به شهود عيان على مقربة من مواقع الإطلاق . #ليبيا #المرصد
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