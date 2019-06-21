ليبيا_الآن| وصول شحنة بنزين لميناء طرابلس . . . دخلت إلى ميناء طرابلس الخميس ن…

#ليبيا_الآن| وصول شحنة بنزين لميناء طرابلس

.

.

.

دخلت إلى ميناء طرابلس الخميس ناقلة المحروقات أنوار أفريقيا وعلى متنها 32مليون لتر من البنزين.

وبحسب ما ورد عن المجلس البلدي طرابلس فإن تزويد شركات التوزيع بإمدادات الوقود سيتم مباشرة من الناقلة، وعبر مستودعات شركة البريقة في طريق المطار، موضحا في ذات الوقت أن ضخ المحروقات يسير وفق الخطة الموضوعة من شركة البريقة بالإضافة لاستمرار إمدادات المحروقات من مستودعات الشركة في مدينة مصراتة التي تغذي بدورها بعض مناطق طرابلس في الضاحية الشرقية من المدينة.