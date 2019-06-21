ليبيا_الآن| انشقاقات متوالية في قوات الوفاق . . . أعلنت خلال يومين كتيبتان ت…

#ليبيا_الآن| انشقاقات متوالية في قوات الوفاق

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أعلنت خلال يومين كتيبتان تابعتان لحكومة الوفاق انشقاقهما وتبعيتهما للقيادة العامة للجيش الوطني، انشقاقات قد تكون مربكة لحكومة الوفاق في هذا التوقيت الحرج من الصراع.

عسكريون ينشقون من الوفاق ويلتحقون بالقيادة العامة، باختصار شديد هذه فحوى ما حصل منذ يومين من انشقاق الكتيبة 185، وما حدث أمس حين انشقت كتيبة العبور بكامل أفرادها وإعلان غرفة عمليات الكرامة أنها ستؤمن الطريق الممتدة من ترهونة حتى الشويرف .

ليس هذا فحسب فقد أوضحت غرفة عمليات الكرامة أن “الحبل على الجرار” مؤكدة أن هنالك كتائب عسكريةً سوف تلتحق بالجيش من العسكريين النظاميين، ويعود السبب في ذلك إلى انفتاح القيادة العامة وغرفة العمليات في غريان على أي مجموعة تعلن الالتحاق بالقيادة والغرفة في الحرب التي يخوضها الجيش ضد التشكييلات المسلحة المختلفة الانتماء والتوجهات السياسية والفكرية .