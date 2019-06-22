#ليبيا_الآن| الهجرة غير القانونية.. تحد مستمر لليبيا وأوروبا

.

.

.

بالتزامن مع تحسن الأحوال الجوية تتضاعف تدفقات الهجرة غير القانونية من القارة الإفريقية انطلاقا من ليبيا إلى ضفة المتوسط الأوروبية وتزداد معها المسؤولية في تأمين ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية خصوصا بعد تعليق الاتحاد الأوروبي لعمل دوريات كانت تنقذ المهاجرين غير القانونين في البحر المتوسط في حين أبدت دول في مقدمتها إيطاليا تشددا كبيرا بخصوص استقبالهم أو حتى إنقاذهم.

وفي المقابل تنشط عمليات خفر سواحل دول جنوب المتوسط فخلال الـ3 أيام الماضية تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ 199 مهاجرا شرق وغرب العاصمة طرابلس كانوا يستقلون 5 قوارب مطاطية.