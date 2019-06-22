ليبيا_الآن| تطورات أزمة ليبيا على مائدة روسية مصرية . . : أعلنت وزارة الخارجية…

#ليبيا_الآن| تطورات أزمة ليبيا على مائدة روسية مصرية

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اجتماعات ثنائية يجري التحضير لها بالتنسيق

مع مسؤولين مصريين لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي مقتضب أن الاجتماعات ستبحث الأوضاع في ليبيا بصيغة 2+2.

وأضاف البيان أن الاجتماعات ستجري في الـ24 من الشهر الجاري من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة طرابلس منذ قرابة الـ3 أشهر دون حسم حيث تتمركز قوات الوطني في محور مطار طرابلس الدولي وتحكم سيطرتها عليه رغم محاولات قوات الرئاسي عبر عدة هجمات استعادته.