#ليبيا_الآن| مخاوف من الانتقال إلى “حروب المطارات”

.

.

.

تكرر مشهد استهداف مطار امعيتيقة، المنفذ الجوي الدولي الوحيد في العاصمة، وسط تساؤلات إن كانت المعركة باتت للسيطرة على القواعد الجوية وتحقيق أهم المكاسب أم لا.

وكانت أحدث فصول استهداف المطار عن طريق 3 قذائف هاون مساء الجمعة، فيما أبلغ مصدر أن مجموعات من كتيبة رحبة الدروع وأخرى تنتمي إلى لواء الصمود قامت بالعمل كمحاولة ضغط لإطلاق سراح رفقائهم الموجودين داخل سجون تابعة لقوة الردع الخاصة.

وعقب هذا الهجوم توقفت الملاحة الجوية لمدة ساعتين ليتم إعادة فتحها من جديد وتستقبل وطائرات الخطوط الجوية المحلية.