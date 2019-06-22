ليبيا_الآن| لجنة تحقيق بحادثة سقوط “عمارة طرابلس” . . . أصدر المجلس الرئاسي لح…

#ليبيا_الآن| لجنة تحقيق بحادثة سقوط “عمارة طرابلس”

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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة بشأن حادثة سقوط عمارة بشارع شوقي في طرابلس والتي تسببت بوفاة طفلين.

وكلّف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية خالد مازن برئاسة اللجنة، فيما ضمت العضوية كلا من مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، وعضو المجلس البلدي طرابلس ناصر الكريو، ومندوب عن مصلحة أملاك الدولة الليبية.

وأوكل القرار للجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى، وتحديد الأضرار البشرية الناجمة عن الواقعة وبيان ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، والوقوف على الأضرار المادية التي لحقت بشاغلي المبنى وما جاوره، وتقدير قيمة الأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.