ليبيا_الآن| “الوطنية للنفط” تحذر من عواقب وقف الإنتاج . . . أعربت المؤسسة الوط…

#ليبيا_الآن| “الوطنية للنفط” تحذر من عواقب وقف الإنتاج

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أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف إنتاج النفط، مؤكدة أهمية أن يستمر الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي.

وشددت المؤسسة في بيان على ضرورة أن يبقى النفط بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية، كونه مصدر التمويل الرئيسي للخدمات الأساسية، والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها إلى المواطنين في كافّة أرجاء البلاد.

وأشارت “مؤسسة النفط” إلى أن عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمّد سيؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية، ممّا من شأنه أن يحول دون قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد.