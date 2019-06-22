الإعلام الحربي: تدمير القوة التي حاولت الدخول مساء اليوم لمطار طرابلس.

تعليقات
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واضج ان القائد الاعمى لهذه المليشيات المكسحة يلقى بهم الى التهلكة وليس عنده اى فكرة عن التكتيك العسكرى وكل مرة يقع فى نفس المصيدة فهو يفكر بعقلية الخروف الذى ينطح فى الحيط مصر على ان يهدمه وينكسر قرنيه ومع ذلك يصر ان يضرب الحيط برأسه حتى تنكسر ويسقط صريعا ولا يحدث للحائط اى خدش واضح ان شنابو وباشأغا اغبى مما كنت اتصور والى اللقاء مع فئران اخرى فى المصيدة حتى يتم القضاء على اخر ماوس من مليشيات شنابو باشأغا ويصبح الطريق مفتوحا من المطار لوسط المدينة كما سبق وان قطعتها بالسيارة ربع ساعة فقط
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عندما ارى امامى على شاشة قناة فضائية موثوق بها شريط احمر مكتوب عليه القبض على 38من المليشيات الارهابية غير القتلى فان هذا مؤشر واضح ان اخر دفعات يتم الدفع بها للانتحار على اسوار المطار منهارة تماما وغير مدربة على القتال بعد هلاك المقاتلين اصحاب الخبرات فى الدفعات السابقة وحسنا يفضل من يتم الدفع به كرها لقتال الجيش الوطنى ان يسلم نفسه للجيش الوطنى يرفع الراية البيضاء ويترك السلاح وهذا سيضمن له العودة فيما بعد الى بينه سالما مستقبلا حتى لو قضى عقوبة مخففة فى السجن بدلا من ان يهلك ويخسر الدنيا والاخرة نصيحة لكل المغرر بهم ان يتركوا السلاح ويعودوا الى بيوتهم فالمال لن ينفعهم
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لتوفير الجهد على المليشيات المكسحة الراغبة فى الانتحار على اسوار المطار اتمنى نقل المصيدة الى الامام عند حى الاكواخ لاستقبالهم مبكرا
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