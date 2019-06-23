ليبيا_الآن| مطار طرابلس “ورقة الضغط الرابحة” . . . شهدت الساحة العسكرية في ليب…

#ليبيا_الآن| مطار طرابلس “ورقة الضغط الرابحة”

.

.

.

شهدت الساحة العسكرية في ليبيا تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة تزامنا مع إطلاق الجيش الوطني لعملياته العسكرية في طرابلس، وانعكست هذه التطورات عبر أوراق جديدة طفت على السطح ولعلها أبرزها مطار طرابلس العالمي، حيث تعد معركة المطار ورقة ناجعة وضاغطة – بنظر جميع الأطراف- لتغيير المعطيات على الأرض.

وفي سياق تطورات الأحداث على الأرض قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن وحداتها العسكرية نفذت كمينا محكما للقوات التابعة للوفاق بمحور مطار طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق خسرت خلال الكمين عددا كبيرا من المقاتلين إضافة إلى آلياتهم التي تم تدميرها، بينما وفي المقابل قالت مصادر عسكرية تابعة للوفاق إنها سيطرت على أجزاء واسعة من مطار طرابلس العالمي بعد الهجوم الذي شنته داخل المطار.