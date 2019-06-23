ليبيا_الآن أزمة “كهرباء” متلازمة مع غياب موعد لنهايتها . . . تلقي أزمة انقطاع …

#ليبيا_الآن أزمة “كهرباء” متلازمة مع غياب موعد لنهايتها

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تلقي أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد، وليست العاصمة باستثناء حيث تشهد أزمة خانقة يعيشها سكان المدينة في ظل غياب التيار الكهربائي، فويلات الحرب تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تضرر شبكة الكهرباء جراء الاشتباكات والدخول في ظلام تام في بعض الأيام، وبعدد ساعات تجاوزت 12 ساعة في أيام أخرى ما تسبب في أزمة خانقة فاقت حد الاحتمال.

ويواجه أصحاب المتاجر ومحلات الجزارة واللحوم والسلع سريعة العطب أزمة أكثر حدة من غيرهم، إذ أن تجارتهم تعتمد بشكل كبير على استخدام المبردات للحفاظ على السلع من التلف، وهو ما تسبب في تلفها السريع متسببا بخسائر مادية فادحة لهم.