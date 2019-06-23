سقوط قذيفة بمطار معيتيقة وتعليق الملاحة الجوية

#ليبيا_الآن| سقوط قذيفة بمطار معيتيقة وتعليق الملاحة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، مساء الأحد عن سقوط قديفة في المطار بالتزامن مع قرب هبوط طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي مما اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة الدولي.

وفي وقت لاحق أعلنت إدارة المطار عن هبوط الطائرة بمطار مصراتة الدولي مع إغلاق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لإشعار آخر.

وكان مطار معيتيقة شهد سقوط 3 قذائف هاون يوم الجمعة الماضي، ليتم تعليق الملاحة الجوية لنحو ساعتين قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي 6 يونيو الحالي أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للجيش الوطني، أن مقاتلاتها قامت بملاحقة طائرة تركية مسيرة واستهدفتها عندما كانت تحاول الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة.