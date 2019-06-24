فيديو | الوكالة الأوروبية للحدود وحرس السواحل ( فرونتكس ) تكشف ، الأحد ، عن طري…



فيديو | الوكالة الأوروبية للحدود وحرس السواحل ( فرونتكس ) تكشف ، الأحد ، عن طريقة جديدة لتهريب البشر تورط صيادين عبر تهريب المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب صيد كبير ( جرافة ) تجر خلفها قارب صغير فارغ قبل أن يُعاد تحميلهم على متنه في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية .

في هذه العملية وثقت الوكالة بتقنية تصوير متطورة حشر 80 مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال على متن قارب صغير مؤكدة أنها باتت تراقب قوارب الصيد وبأنها حذرت السلطات المالطية والإيطالية المعنية من هذه الحيل .

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