ليبيا_الآن عودة الملاحة لـ “معيتيقة” بعد إيقافها إثر سقوط قذيفة . . . علنت إدا…

#ليبيا_الآن عودة الملاحة لـ “معيتيقة” بعد إيقافها إثر سقوط قذيفة

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علنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عودة الملاحة الجوية للمطار بعد الإطمئنان على حالة المهبط بعد أن قامت عناصر الحماية المدنية بتنظيفه وإطفاء الحريق الناجم عن سقوط قديفة.

وكانت إدارة المطار قد أعلنت مساء الأحد عن إغلاق الملاحة الجوية إثر سقوط قذيفة داخل المطار بالتزامن مع قرب هبوط طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي مما اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة الدولي.

يذكر أن مطار معيتيقة شهد سقوط 3 قذائف هاون يوم الجمعة الماضي، ليتم تعليق الملاحة الجوية لنحو ساعتين قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.