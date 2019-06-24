ليبيا_الآن| تخريج 60 ضابطا من الكلية الملكية . . . تخرج 60 ضابطا ليبياً من الك…

#ليبيا_الآن| تخريج 60 ضابطا من الكلية الملكية

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تخرج 60 ضابطا ليبياً من الكلية العسكرية الملكية الأردينة بعد إتمام واجتياز دورة الضباط المهنيين التدريبية التي تواصلت لستة أشهر في مقر الكلية بمدينة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

و خصصت القيادة العامة للقوات المسلحة الدورة التدريبية لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات المدنية، وهدفت بشكل مباشر إلى تحويل الخريجين من الشخصية المدنية إلى الشخصية العسكرية وإكسابهم مهارات وأداوت التعامل في المؤسسات والإدارات العسكرية.

وقال أحد الخريجين في تصريحات بأن الخريجين بينهم أطباء ومهندسون والمحاسبون إداريون ، وقد تحصل جميعهم على نسب تفوّق عالية حيث درسوا خلال الدورة ما يقرب عن 20 مقررا دراسيا.