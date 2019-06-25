ليبيا_الآن| إخماد حريق في الكريمي . . . شب حريق أمس الاثنين في شركة ومزرعة بمن…

#ليبيا_الآن| إخماد حريق في الكريمي

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شب حريق أمس الاثنين في شركة ومزرعة بمنطقة الكريمية بالقرب من شارع السامبا ونشرت صفحة هيئة السلامة الوطنية طرابلس عشرات الصور لرجال الإطفاء المنتسبين إليها وهم يسيطرون على النيران حتى تم إخمادها بشكل نهائي,

وذكرت الهيئة في الخبر أن عملية الإطفاء تمت بقيادة رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية عميد صالح الجبالي وعقيد ناصر البازوطي رئيس قسم طرابلس وقسم جنزور .

يشار إلى أن الهيئة سجلت نجاح فريق العمل في إخماد حريق آخر شب أول من أمس في محل بشارع الرشيد في قلب العاصمة وذكرت صفحة الهيئة أن أحد رجال الإطفاء ويدعى أحمد الضاوي قد تعرض لحالة اختناق أثناء أداء العمل وأثنت على فرقة الهلال الأحمر التي تواجدت في عين المكان وأسعفت رجل الإطفاء.