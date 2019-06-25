ليبيا_الآن| السراج يتعهد بالتعاون مع “المحاسبة” . . . أكد رئيس المجلس الرئاسي …

#ليبيا_الآن| السراج يتعهد بالتعاون مع “المحاسبة”

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أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على التعاون التام مع ديوان المحاسبة مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات الحكومية مع الديون بتوفير البيانات وتسهيل عمل الديوان

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم الاثنين في طرابلس.

وناقش شكشك خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والمالية للدولة، من جانبه شدد السراج على أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة وكافة الوزارات والهيئات العامة.

وكان شكشك قد عقد اجتماعات سابقة خلال الفترة القليلة الماضية مع عدد من المسؤولين من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق لدراسة الترتيبات المالية المعتمدة مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي للعام 2019.