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#ليبيا_الآن| السراج يتعهد بالتعاون مع “المحاسبة” . . . أكد رئيس المجلس الرئاسي …

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| السراج يتعهد بالتعاون مع “المحاسبة”
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أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على التعاون التام مع ديوان المحاسبة مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات الحكومية مع الديون بتوفير البيانات وتسهيل عمل الديوان

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم الاثنين في طرابلس.

وناقش شكشك خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والمالية للدولة، من جانبه شدد السراج على أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة وكافة الوزارات والهيئات العامة.

وكان شكشك قد عقد اجتماعات سابقة خلال الفترة القليلة الماضية مع عدد من المسؤولين من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق لدراسة الترتيبات المالية المعتمدة مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي للعام 2019.

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    ياسراج نبو الافراج عن الجميع المرتبات كنك راجل لكن المشير افرج عن المرتبات عندنا في المرج
    نامل من القيادة العامة الرشيدة الحكيمة المتمثلة في وولي امرنا المشير لا يتوقف في هذه المعركة بل هي معركة دين ومنهج وانتصار للمنهج السلفي في برقة وليبيا عامة فنقول
    ياقيادة عامة يا مشيرنا هيا زيدهم فان جنودك وأتباعك من التيار السلفي ينتظروا أكثر من هذا
    ابيدوهم زيدوهم هذا الكلام يامشير نبو اكثر من هكي
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان و ربيع ومحمد المدخلي والفوزان و يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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