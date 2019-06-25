ليبيا_الآن| اشتباكات متفرقة تخرق هدوء طرابلس الحذر . . . لازالت طرابلس تعيش عل…

#ليبيا_الآن| اشتباكات متفرقة تخرق هدوء طرابلس الحذر

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لازالت طرابلس تعيش على وقع معارك متفرقة في عدة محاور من المدينة، بعد يوم من انتهاء جولة مشاورات قام بها المبعوث الأممي إلى ليبيا سلامة للمنطقة الشرقية في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وبحسب آخر الأخبار الميدانية فقد اندلعت في محور وادي الربيع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وقوات تابعة للوفاق ومجموعات مسلحة تابعة لها، مع سيطرة الهدوء الحذر على مختلف محاور الاشتباكات جنوب العاصمة.

وأفادت مصادر مختلفة بأن قصفا جويا للطيران الحربي استهدف مواقع في منطقة الهيرة، كما نفذت قوات الجيش عدة ضربات جوية في محاور المطار، ويتزامن هذا القصف مع ضرب بالمدفعية الثقيلة سمع بمحور المطار.