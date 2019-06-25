ليبيا_الآن “الرئاسي” يُعمّق جراح سرت . . . بعد مضي 3 سنوات على استعادة سرت من …

#ليبيا_الآن “الرئاسي” يُعمّق جراح سرت

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بعد مضي 3 سنوات على استعادة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لم تتوقف نداءات الاستغاثة التي يرددها أهالي المدينة التي طال الدمار معظم شوارعها.

وما تزال بصمات داعش واضحة في سرت، حيث البينة التحتية المدمرة والأحياء المسوية بالأرض فيما انتقل معظم سكانها إلى أرياف بوهادي- وادي جارف، كما أن المستشفيات والمدارس والجامعات لم تسلم.

وأجبرت هذه الظروف الإنسانية والاقتصادية المتدهورة سكان المدينة على تنظيم وقفات احتجاجية، متهمين المجلس الرئاسي ونواب المدينة في البرلمان بعدم الإيفاء بالوعود وتعويضهم.