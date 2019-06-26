عمليات الكرامة توضح بشأن احداث غريان وتعلن صد هجومًا جديدًا جنوب طرابلس

أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، اليوم الاربعاء أن القوات أجبرت مليشيات أسامة الجويلي على التراجع والفرار، عقب محاولتهم الفاشلة الالتفاف حول منطقة بوشيبه بغريان جنوب العاصمة طرابلس.

وحاولت مليشيات أسامة الجويلي في وقت سابق الالتفاف حول منطقة بوشيبه بغريان جنوب العاصمة طرابلس الا ان محاولتهم أنتهت بالفشل .

وفي ذات السياق، أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الليبي، إحباط هجوم جديد لمليشيات الإخوان الإرهابية على محوري اليرموك، ووادي الربيع جنوبي طرابلس .

وأصدر الجيش، الأربعاء، بيانا جاء فيه: إن” قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم كبير من المليشيات الإرهابية، وكبدتهم خسائر فادحة في المعدات والأفراد”.

ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي، الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.